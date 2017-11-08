Тольяттинец украл велосипед, чтобы подарить сыну

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На улице Мира сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, передвигавшегося на велосипеде серо-зеленого цвета. При этом двухколесный транспорт соответствовал описанию украденного незадолго до этого на улице Баныкина – стражи правопорядка получили соответствующую ориентировку. Особыми приметами являлось отсутствие заднего крыла и установленное на велосипеде детское кресло.Патрульные остановили мужчину, чтобы проверить на причастность к совершенному противоправному деянию. В ходе беседы со стражами правопорядка 26-летний тольяттинец дал признательные показания. По словам горожанина, он украл велосипед, чтобы подарить своему сыну.Похищенный велосипед был изъят и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.