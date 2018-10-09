Тольяттинец украл ГАЗель с площадки у магазина

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За помощью в полицию обратился 52-летний местный житель, который сообщил о пропаже принадлежащего ему автомобиля 1993 года выпуска. Грузовой фургон ГАЗ-3307 был не исправен, и владелец оставил его на площадке перед магазином на ул. Дзержинского. Во время опроса заявителя оперативники выяснили, что машина находилась там около полугода.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли отпечатки пальцев рук, следы обуви.В результате оперативных мероприятий у правоохранителей появилась информация о том, что к краже может быть причастен житель Тольятти 1967 года рождения. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Со слов мужчины, приметив бесхозную машину, он отбуксировал ее в пункт приема металлолома и сдал за 3500 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.