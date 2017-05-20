Тольяттинец силой отобрал пенсию у своего отца

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На днях в отдел полиции №21 УМВД России по городу Тольятти обратился пожилой мужчина, который сообщил, что сын похитил у него пенсию в размере 12 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили, что родственники проживают вместе, в квартире, расположенной в доме по Московскому проспекту. В тот день между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый вырвал у отца из рук деньги и ушел из дома.Полицейские оперативно выяснили, где чаще всего бывает злоумышленник, опросили его друзей и знакомых. Подозреваемого стражи правопорядка задержали, когда тот гостил у своего знакомого. Сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил: отдать деньги ему ранее пообещал сам отец, но, якобы, в день получения выплаты уговор нарушил.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже.В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги, как выяснили полицейские, он успел потратить, сообщает облМВД.