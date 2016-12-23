Тольяттинец пытался украсть автомобиль, но не смог открыть его дверь

88

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1946 года рождения. Пенсионер рассказал полицейским, что из окна своего дома он увидел, как мужчина пытался открыть дверь его автомобиля ВАЗ-2106. После неудачной попытки проникнуть в салон транспортного средства злоумышленник скрылся.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника - ранее судимого за совершение кражи 39-летнего мужчину. По версии полицейских, он намеревался похитить автомобиль, чтобы в дальнейшем сбыть его в пункт приема лома металлов.Возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сообщает облМВД.