Тольяттинец пригласил нового знакомого к себе в дом и лишился телефона

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В полицию Тольятти поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что в отношении него только что был совершен грабеж.Прибыв на место, полицейские установили, что несколькими часами ранее заявитель на улице Дзержинского познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в квартиру, расположенную неподалеку, где они приступили к распитию спиртных напитков. В ходе застолья между ними возникла ссора, и злоумышленник открыто похитил у хозяина квартиры сотовый телефон стоимостью 1 900 рублей, после чего скрылся.Тольяттинец описал полицейским внешность своего обидчика. Недалеко от места преступления экипаж патрульно-постовой службы заметил мужчину, заходившего в ломбард. По описанию он был похож на преступника. Полицейские задержали подозреваемого, при нем находился похищенный телефон, который злоумышленник планировал сбыть.О грабеже возбуждено уголовное дело. Телефон возвращен владельцу, сообщает облМВД.