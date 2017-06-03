Тольяттинец похитил из магазина 11 банок кофе
3 июня 2017 11:09
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В полицию Тольятти с заявлением обратилась директор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из торгового зала одиннадцать банок кофе, после чего скрылся.
На записи четко видно, что подозреваемый прячет банки кофе под ветровкой. Опросив кассира магазина, сотрудники полиции составили список примет предполагаемого злоумышленника и передали его всем патрульным экипажам.
Сотрудники патрульно–постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, по приметам схожего с подозреваемым. Увидев полицейских, молодой человек попытался убежать, но был остановлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При нем находились и похищенные банки кофе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ранее 29-летний нигде не работающий тольяттинец был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное возвращено, сообщает облМВД.
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