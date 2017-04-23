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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец похитил из частного дома золота на 30 тысяч

23 апреля 2017 11:23
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Тольяттинец похитил из частного дома золота на 30 тысяч
Он проник внутрь, разбив окно.

В конце сентября прошлого года в дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился 28-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный преступник незаконно проник в его частный дом, расположенный на улице Достоевского Комсомольского района, и похитил золотые украшения на общую сумму 30.500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска предположили, что совершить данное преступление мог ранее судимый за аналогичное преступление 48-летний местный житель. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина признался в содеянном.
По данным оперативников, он разбил окно, проник в частный дом и похитил золотое кольцо, кулон, серьги, браслет и цепочку. Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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