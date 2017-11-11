Тольяттинец осужден на 11 лет за сбыт синтетического наркотика и легализацию денежных средств

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение в отношении гражданина Б..Он вступил в предварительный сговор с представителем интернет-магазина по незаконной продаже наркотических средств, приобретал через «закладки» крупные партии наркотиков, расфасовывал их на более мелкие партии в арендованном гаражном боксе, хранил по месту своего жительства с целью дальнейшего незаконного сбыта и сбывал лицам, употребляющим наркотики, с использованием приложений для обмена сообщениями «Telegram» и «ICQ» через «закладки». Полученные от преступной деятельности денежные средства Б. легализовал путем совершения финансовых операций в виде безналичных переводов.С учетом исполнения подсудимым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, мнения государственного обвинителя, суд признал Б. виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, сообщает облпрокуратура.