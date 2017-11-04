Тольяттинец ограбил приятеля во время застолья
4 ноября 2017 11:30
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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что его ограбили. Заявитель сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Причиненный материальный ущерб составил 9900 рублей.
Мужчина сообщил стражам правопорядка о том, что распивал спиртные напитки со своим знакомым у себя в квартире, в ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник ударил хозяина жилища, схватил со стола сотовый телефон, после чего скрылся.
В результате проведения оперативных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 31 - летний местный житель. Как установили оперативники, сотовый телефон злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение похищенного гаджета.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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