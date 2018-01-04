Тольяттинец ограбил молодого человека
4 января 2018 11:30
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В полицию обратился 21-летней житель Тольятти с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Мира, злоумышленник вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Причиненный материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.
Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором проследовал грабить с места происшествия. Ориентировка немедленно была переда всем наружным службам. В ходе патрулирования близлежащих улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с указанным в ориентировке, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и начал путаться в ответах на задаваемые вопросы.
Гражданин был доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления личности. Как выяснили сотрудники полиции, 28-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был изъят сотовый телефон, схожий по приметам с похищенным у потерпевшего. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к совершению грабежа и признал вину.
Было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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