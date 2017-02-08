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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец ночью ограбил прохожего

8 февраля 2017 13:06
53
Преступник отобрал у него сумку с деньгами и документами.

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в ночное время у одного из домов на улице Белорусской совершенно нападение на 32-летнего местного жителя. Стражи правопорядка опросили пострадавшего и выяснили, что злоумышленник с применением физической силы отобрал у него сумку с деньгами и документами.

Вскоре полицейские задержали мужчину, подходящего под описание, предоставленное им ограбленным тольяттинцем. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного было изъято похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество возвращено потерпевшему.

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