Тольяттинец ночью ограбил прохожего

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в ночное время у одного из домов на улице Белорусской совершенно нападение на 32-летнего местного жителя. Стражи правопорядка опросили пострадавшего и выяснили, что злоумышленник с применением физической силы отобрал у него сумку с деньгами и документами.Вскоре полицейские задержали мужчину, подходящего под описание, предоставленное им ограбленным тольяттинцем. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного было изъято похищенное имущество.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество возвращено потерпевшему.