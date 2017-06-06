Тольяттинец напал на 78-летнюю пенсионерку, избил бутылкой и отобрал деньги

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5 июня в полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников скорой помощи. Медики сообщили, что в больницу от подъезда дома по бульвару Буденного доставлена пенсионерка 1939 года рождения с множественными резаными ранами.Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей произошедшего и изъяли записи камер видеодомофона.Неизвестный мужчина, возрастом около 50 лет, подошел к стоявшей у подъезда пенсионерке и нанес ей несколько ударов по голове бутылкой. После того как стекло разбилось, злоумышленник продолжил осколками наносить пожилой женщине резаные раны в область шеи и рук. Затем, вырвав сумку из рук пенсионерки, достал кошелек, в котором находились денежные средства в размере сорока рублей, и скрылся.Приметы подозреваемого были переданы сотрудникам полиции, находящимся на маршрутах патрулирования. Все они были ориентированы на розыск мужчины ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Злоумышленник был одет в коричневую куртку, темные брюки и кроссовки. За время обследования района совершения преступления полицейскими были проверены на причастность к данному происшествию пять человек, схожих по приметам с подозреваемым.Во время патрулирования улиц Автозаводского района города сотрудники патрульно–постовой службы полиции УМВД России по г. Тольятти сержант полиции Сергей Белов и старший сержант полиции Дмитрий Новокрещенов заметили мужчину, который, увидев полицейский автомобиль, попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Внешне прохожий был похож на подозреваемого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, где его опознали свидетели. Мужчина сообщил полицейским, что похищенные у пенсионерки деньги он уже успел потратить на спиртовую настойку.Предполагаемый преступник 1967 года рождения официально нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.