Сызранский сбытчик героина проведет в колонии более 5 лет

97

Судом установлено, что 16.07.2017, находясь по месту жительства в Сызрани, К. незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими данное наркотическое средство.25.05.2017 он вновь продал дозу героина. В ходе обыска по месту жительства сбытчика сотрудники полиции обнаружили и изъяли оставшуюся партию наркотика.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание, с учетом предыдущего приговора за аналогичное преступление, в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.