Сызранка в полиции выбросила героин в мусорную корзину

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Во время проведения личного досмотра женщина совершила неожиданный поступок. Находясь в одном из кабинетов Управления в присутствии понятых и следователя Следственного управления МУ МВД России «Сызранское» задержанная вытащила из-за пазухи сверток и бросила его в корзину для мусора. Выброшенным оказалось порошкообразное вещество белого цвета, завернутое в полимерный пакет. Сотрудники полиции изъяли сверток и направили на экспертизу. В результате исследования оказалось, что изъятым веществом является героин общем массой 105 грамм.Позже подозреваемая призналась полицейским, что выкинула сверток из-за растерянности. Женщина думала, что сотрудники полиции не станут ее досматривать и, как следствие, не найдут запрещенное вещество. Когда же она поняла, что ошиблась, то занервничала и приняла единственно верное по ее мнению решение – выбросить пакет с запрещенным содержимым в корзину для мусора. По словам подозреваемой, наркотическое вещество она хранила для личного употребления.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.