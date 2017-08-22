Сызранец заявил о краже телевизора, который сам отдал за долги

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В полицию Сызрани поступило сообщение от местного жителя 1972 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него из квартиры на проспекте Космонавтов злоумышленник открыто похитил телевизор. Нанесенный ущерб он оценил в 25 000 рублей. При обращении в полицию заявитель в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.По словам мужчины, в момент совершения преступления он находился дома. Неожиданно зашел неизвестный и на глазах у хозяина жилплощади вынес дорогостоящую технику. Помешать злоумышленнику потерпевший не смог.По имеющимся приметам полицейские составили ориентировку на подозреваемого и направили ее всем наружным службам полиции, начали отрабатывать на причастность к случившемуся ранее судимых лиц. В ходе повторного опроса потерпевший признался полицейским, что никакого преступления не было. Телевизор он отдал знакомому, которому был должен солидную сумму денег. Но потом в мужчине взыграла обида, и он решил обратиться в полицию – таким способом он решил компенсировать потерю вещи. Когда же потерпевший понял, что все зашло далеко и придуманного им «подозреваемого» разыскивает полиция, то ему стало стыдно и он решил признаться.В настоящее время по статье о ложном доносе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматриваетдо двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.