Сызранец украл перфоратор у родственницы

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В полицию обратилась жительница города Сызрань 1986 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что у нее из дома пропал перфоратор.По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили заявительницу.Из опроса заявительницы следовало, что строительный инструмент принадлежит ее родственнику, который делает ремонт дома, где она проживает. Именно женщина и заметила пропажу инструмента, который мужчина хранил в сенях. Она сразу обратилась за помощью в полицию и сообщила о пропаже владельцу перфоратора – жителю города Сызрань 1975 года рождения. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 6 тысяч рублей. По словам женщины, в совершении преступления она подозревает другого своего родственника. Молодой человек проживает в этом же доме вместе с ней. Именно после того, как он ушел, хозяйка жилища и обнаружила пропажу имущества. Где находиться молодой человек сейчас, в тот момент заявительница не знала.Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж житель города Сызрань 1995 года рождения. Как установили оперативники, похищенный инструмент предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного. В настоящее время имущество изъято и возвращено владельцу.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.