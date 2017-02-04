Сызранец украл из магазина алкоголь на 11 тысяч рублей

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Сообщение о краже поступило в полицию от 40-летнего администратора магазина. Потерпевший сообщил, что преступник похитил с полок магазина дорогостоящие алкогольные напитки. Ущерб от действий злоумышленника составил около 11 000 рублей.Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, находящихся в торговом зале, и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый безработный житель города Сызрань 1998 года.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. По данным следователей, похищенное молодой человек успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.