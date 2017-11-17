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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Сызранец со сковородой и ножом напал на женщину, вымогая деньги

17 ноября 2017 12:10
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Сызранец со сковородой и ножом напал на женщину, вымогая деньги В это время хозяин жилплощади и второй его знакомый находились в квартире, но испугались.
В это время хозяин жилплощади и второй его знакомый находились в квартире, но испугались.

Житель города Сызрань  1995 года рождения обвиняется в вымогательстве, сообщает облМВД.

Согласно материалам уголовного дела,  в день совершения преступления обвиняемый в вымогательстве распивал спиртные напитки в компании друзей в квартире одного из своих знакомых и его сожительницы. Когда спиртное закончилось, молодой человек потребовал у женщины деньги. Получив отказ, он сначала нанес своей жертве несколько ударов руками по лицу,  затем, взяв сковороду, продолжил наносить удары по голове, а  потом,  схватив нож, нанес женщине удар в живот, продолжая  требовать деньги на покупку спиртного. В один из моментов, воспользовалась небольшим замешательством подозреваемого, женщина сбежала из квартиры.  На улице потерпевшая попросила прохожих вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.

Все время, пока предполагаемый злоумышленник избивал  женщину, хозяин жилплощади и второй его знакомый находились в квартире. Однако, испугавшись, что не смогут справиться с более молодым и сильным подозреваемым, не вмешивались в ситуацию.

Во время следствия подозреваемый находился под арестом.  Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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