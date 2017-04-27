Сызранец отобрал у знакомого телефон

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В полицию за помощью обратился житель города Сызрань 1970 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что около многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября у него открыто похищен сотовый телефон. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 12 000 рублей.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что заявитель на улице распивал спиртные напитки со своим знакомым. После застолья они отправились по домам. По пути знакомый попросил у потерпевшего телефон и пояснил, что ему срочно нужно позвонить. Как только потерпевший достал аппарат, злоумышленник схватил средство связи и убежал. Попытки потерпевшего его догнать не увенчались успехом.В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершения преступления – ранее судимый за совершение грабежа местный житель 1983 года рождения, был задержан. По данным оперативников, похищенный телефон мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.