Сызранец ограбил знакомую

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Инцидент произошел около одного из домов, расположенных на проспекте Гагарина в Сызрани. По данным сотрудников полиции, потерпевшая - местная жительница 1977 года рождения, подошла к своему знакомому, которого увидела сидящим на лавочке около подъезда. В ходе разговора мужчина попросил у нее сотовый телефон и, получив аппарат, скрылся с ним.Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ограбления. Им оказался ранее судимый за кражу житель города Сызрань 1988 года рождения. По словам злоумышленника, похищенное средство связи он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.