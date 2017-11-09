Супружеская пара с ножом и ножницами напала на тольяттинского таксиста

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В полицию Тольятти обратился 47-летний житель города. Мужчина рассказал полицейским, что в отношении него было совершено разбойное нападение.По предварительным данным, пострадавший, работающий таксистом, подвозил двух пассажиров из ресторана. Как установили полицейские, в пути следования пассажиры напали на водителя и, под угрозой металлических предметов, похожих на нож и ножницы, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 2 200 рублей, после чего скрылись.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых, ими оказалась супружеская пара - мужчина 1986 и женщина 1990 года рождения. Злоумышленники попытались оказать неповиновение правоохранителям, но благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции были оперативно задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленники 1986 и 1996 годов рождения заключены под стражу, сообщает облМВД.