Суд признал законными реальные сроки экс-главе ФСИН Александру Реймеру и его подельникам
23 ноября 2017 10:55
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Московский городской суд признал законными реальные сроки, назначенные бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, экс-главе ГУВД по Самарской области Александру Реймеру и его подельникам по делу о хищениях при закупках электронных браслетов для ведомства, однако отменил штрафы, сообщает РАПСИ.
Замоскворецкий районный суд Москвы в июне этого года приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Двое других фигурантов – экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН России Виктор Определенов — также были признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Криволапову было назначено наказание в виде 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Определенев приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В среду апелляционная инстанция согласилась с назначенным наказанием, освободив осужденных от выплат штрафа.
Судом и следствием установлено, что фигуранты дела совместно с предпринимателем Николаем Мартыновым вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из бюджета РФ обманным путем.
По мнению гособвинителя, преследуя цели незаконного обогащения, указанные участники преступной группы, в числе прочего, обеспечили подготовку изменений в одно из постановлений правительства РФ таким образом, чтобы внутриведомственный, подконтрольный злоумышленникам поставщик устройств системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) мог участвовать в госзакупках без проведения конкурса.
Согласно обвинительному заключению, ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС) ФСИН России в действительности не обладал необходимыми кадровыми и производственными ресурсами для изготовления конечных изделий СЭМПЛ, в связи с чем не имел права выступать в качестве внутриведомственного поставщика соответствующей продукции. Однако при участии Мартынова в самарском филиале ФГУП ЦИТОС ФСИН были проведены мероприятия, фактически позволявшие указанному предприятию формально выступать в качестве внутриведомственного поставщика, поставлять изделия СЭМПЛ для государственных нужд, получая за это денежные средства из бюджета РФ.
В соответствии с заключением проведенных судебных товароведческих экспертиз, стоимость изделий, закупаемых для нужд ФСИН, умышленно завышалась в разы. Так, только по одному из госконтрактов имело место завышение цены поставляемых изделий со 170 миллионов до 900 миллионов рублей. Излишне полученные денежные средства из бюджета РФ перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками. При этом ущерб, предположительно причиненный бюджету РФ мошенническими действиями, оценивается в сумму 1,23 миллиарда рублей.
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