Ставропольском районе Самарской области задержан житель Оренбурга с марихуаной

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Во время несения службы на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе Самарской области сотрудники ДПС ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району задержали гражданина, у которого в машине находилось три свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, которые содержат, согласно проведенному исследованию, 6,88 грамм марихуаны. Задержанный 24-летний житель города Оренбург пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного потребления.Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.