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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Ставропольском районе Самарской области задержан житель Оренбурга с марихуаной

15 ноября 2017 09:45
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Ставропольском районе Самарской области задержан житель Оренбурга с марихуаной Молодой человек сам собрал коноплю.
Молодой человек сам собрал коноплю.

Во время несения службы на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе Самарской области сотрудники ДПС ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району задержали гражданина, у которого в машине находилось три свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, которые содержат, согласно проведенному исследованию,  6,88 грамм марихуаны. Задержанный 24-летний житель города Оренбург пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного потребления.

Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок  до восьми лет.

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