Сотрудницу вуза в Самаре задержали за взятку в 20 тысяч рублей

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Местная жительница 1951 года рождения, являясь заведующей учебной частью одного из высших учебных заведений областного центра, получила от студента за отметку в зачетной книжке об отработке имеющихся задолженностей денежные средства в размере 20 000 рублей.В момент передачи денег подозреваемую задержали оперативники. В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.