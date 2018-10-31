Сотрудники полиции в Тольятти изъяли крупную партию героина

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Как установили полицейские злоумышленник закупал оптовую партию наркотических средств в Москве. После чего, для увеличения массы, разбавлял зелье пищевыми ингредиентами и сбывал более мелкими партиями на территории нашего региона. Сбыт осуществлялся через сеть закладок. Как правило тайники устраивались в малолюдных местах, на территориях дворов и заброшенных домов. Оплата производилась при помощи электронных средств платежей.29 октября на посту ГИБДД "Рубеж" в Тольятти в результате проведения мероприятия, оперативниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками ГИБДД и при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области была остановлена "Приора", на которой передвигался злоумышленник.При осмотре под капотом автомобиля в корпусе воздушного фильтра были обнаружены и изъяты три полиэтиленовых свертка. Согласно заключения эксперта в пакетах находился героин массой 488гр., что относиться к особо крупному размеру. Как выяснили оперативники наркотическое средство было приготовлено для сбыта.По данным полицейских злоумышленник работает слесарем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области