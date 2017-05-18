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Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинцев, объявленных в федеральный розыск

18 мая 2017 10:24
81
Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинцев, объявленных в федеральный розыск
Оба задержанных были доставлены в отдел полиции.

Первый из них был задержан на улице Новопромышленной. Стражи правопорядка обратили внимание на пешехода, который подозрительно повел себя при виде служебного автомобиля Росгвардии – он резко изменил направление движения и попытался скрыться за домом.

Патрульные решили выяснить причины такого поступка и остановили мужчину. Проверив его по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что житель Тольятти 1988 года рождения с апреля текущего года находится в федеральном розыске как скрывшийся от правосудия.

Второй тольяттинец был задержан на бульваре Луначарского. Сотрудники Росгвардии получили ориентировку на преступника, совершившего кражу золотой цепочки. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж заметил мужчину, внешность которого совпадала с приметами злоумышленника. Проверив у него документы, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что к краже цепочки он не имеет отношения, но находится в федеральном розыске как скрывшийся от суда.

Патрульные задержали мужчину 1983 года рождения.

Оба задержанных были доставлены в отдел полиции. В дальнейшем их передали инициаторам розыска.
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