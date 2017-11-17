Сотрудники Росгвардии задержали самарца, ударившего табуретом собственную мать-пенсионерку
17 ноября 2017 13:23
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За помощью в полицию обратилась женщина 1946 года рождения. По словам пенсионерки, у нее с сыном произошел конфликт, в ходе которого она получила телесные повреждения.
Дежурный направил на место происшествия – в дом, расположенный в 7-ом карьерном переулке, ближайший экипаж вневедомственной охраны. Расстроенная жительница областного центра рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что во время ссоры 30-летний сын ударил ее табуретом. При этом мужчина своей вины не отрицал.
Патрульные передали самарца сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейшего разбирательства. Сейчас по факту случившегося в полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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