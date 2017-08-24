Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Самары наркотик

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Запрещенное вещество было изъято у жителя Самары. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Красных Коммунаров мужчину, имевшего признаки наркотического опьянения. Сотрудники Росгвардии вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции.В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у задержанного был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестнымвеществом желтого цвета. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является синтетическим наркотиком массой более 0,5 грамма.В отношении жителя Самары 1973 года рождения возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.