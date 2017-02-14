Сотрудниками Росгвардии в Отрадном задержаны молодые люди, сливавшие бензин из автомобилей

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Поздней ночью во время несения службы на маршруте патрулирования в городе Отрадном внимание сотрудников вневедомственной охраны привлекла группа молодых людей. Подъехав поближе, сотрудники Росгвардии увидели, что неизвестные сливают бензин из припаркованного автомобиля «Нива». Заметив патрульных, «воришки» бросились врассыпную, прихватив при этом с собой две десятилитровые канистры с бензином. Далеко убежать не удалось, оба были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили, что задержанные двадцатилетние молодые люди являются студентами техникума и ранее к уголовной ответственности не привлекались.В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии по Самарской области.