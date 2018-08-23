Сотрудник самарского ОМОН в свободное от службы время задержал подозреваемого в нанесении человеку ножевых ранений
23 августа 2018 10:48
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Прапорщик Алексей С. в свободное от службы время находился во дворе своего дома. Внезапно из подъезда с криком «Помогите!» выбежал мужчина. Он был босиком, в одних шортах, в области спины и предплечья виднелись окровавленные раны. Прапорщик С. поспешил к своему автомобилю за аптечкой; уже находясь у машины, росгвардеец увидел, как другой мужчина, вышедший из того же подъезда, подошёл к лежавшему на земле пострадавшему и принялся наносить ему удары.
Боец ОМОН крикнул "Стоять! Полиция!". Гражданин, не ожидавший встретиться с сотрудником, попытался скрыться. Прапорщик начал преследовать неизвестного. Несмотря на то, что подозреваемый продемонстрировал недюжинную прыть, сотрудник Росгвардии оказался быстрее. Догнав мужчину, Алексей С. задержал его. Связав ему руки брючным ремнем, он доставил подозреваемого на место происшествия, после чего приступил к оказанию доврачебной помощи его жертве - пострадавший по-прежнему лежал во дворе. До приезда медиков он несколько раз терял сознание от потери крови. Росгвардеец приводил его в чувство. В настоящее время жизнь гражданина 1986 года рождения вне опасности.
Задержанным оказался ранее судимый гражданин 1994 года рождения. Его страж правопорядка передал прибывшему на место наряду полиции. По факту нанесения тяжких телесных повреждений было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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