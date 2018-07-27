Собственница компании-зернового трейдера лишилась золота и наличности
27 июля 2018 15:45
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Ущерб от налета на жилище 37-летней Татьяны Митиогло оценен в 11 млн руб.
Сообщение о крупной краже в Октябрьском районе Самары поступило в полицию утром 13 июля, передает «СО» ОНЛАЙН.
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