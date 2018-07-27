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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Собственница компании-зернового трейдера лишилась золота и наличности

27 июля 2018 15:45
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Сообщение о крупной краже в Октябрьском районе Самары поступило в полицию утром 13 июля.
Собственница компании-зернового трейдера лишили золота и наличности.

Ущерб от налета на жилище 37-летней Татьяны Митиогло оценен в 11 млн руб.

Сообщение о крупной краже в Октябрьском районе Самары поступило в полицию утром 13 июля, передает «СО» ОНЛАЙН.
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Комментарии



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