Со стройплощадки самарец украл отбойный молоток

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По версии следствия, в середине марта 2016 года местный житель находился на территории стройки, расположенной на улице Тушинской в Железнодорожном районе города. Мужчина подозревается в том, что проник в оставленный на стройплощадке не запертый автомобиль и тайно похитил из него отбойный молоток.О пропаже имущества в полицию сообщил представитель компании, которой принадлежал инструмент. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила около 79 000 рублей.Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили работников стройки и жильцов расположенных поблизости домов. О краже возбудили уголовное дело.По итогам проделанной работы у сотрудников полиции появилось предположение, что к краже причастен ранее не судимый 27-летний самарец, который подрабатывал на стройплощадке. При проверке версия полицейских подтвердилась. В совершении преступления подозреваемый признался. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.