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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Служебная собака вывела полицейских к дому вора

1 сентября 2017 09:40
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Служебная собака вывела полицейских к дому вора У него дома нашли похищенное имущество.
У него дома нашли похищенное имущество.

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что у него из дома в селе Узюкова похитили имущество.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище, откуда украл электроинструменты, конфеты и детскую коляску, на которой, как установили в ходе осмотра места происшествия стражи правопорядка, похищенное было вывезено.

В результате работы на местности служебно-розыскная собака Шредер взяла след и вывела полицейских к частному дому местного жителя, около которого полицейские увидели коляску и обертки от конфет, которые были похищены у потерпевшего.

У сотрудников правоохранительных органов появилась версия, что к совершению преступления может быть причастен хозяин дома, к которому привела служебная собака. Мужчина 1961 года рождения был задержан, а в ходе обыска его жилища в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли украденный электроинструмент.

О краже было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщает облМВД.
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