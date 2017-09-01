Служебная собака вывела полицейских к дому вора

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что у него из дома в селе Узюкова похитили имущество.По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище, откуда украл электроинструменты, конфеты и детскую коляску, на которой, как установили в ходе осмотра места происшествия стражи правопорядка, похищенное было вывезено.В результате работы на местности служебно-розыскная собака Шредер взяла след и вывела полицейских к частному дому местного жителя, около которого полицейские увидели коляску и обертки от конфет, которые были похищены у потерпевшего.У сотрудников правоохранительных органов появилась версия, что к совершению преступления может быть причастен хозяин дома, к которому привела служебная собака. Мужчина 1961 года рождения был задержан, а в ходе обыска его жилища в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли украденный электроинструмент.О краже было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщает облМВД.