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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Сергея Рубакова поместили под домашний арест на два месяца

6 июня 2017 09:19
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Сергея Рубакова поместили под домашний арест

Вопрос о том, кто будет исполнять его рабочие обязанности, еще не решен.

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков отправлен под домашний арест на два месяца в рамках возбужденного в отношении него уголовного дело за «предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Такое решение принял Самарский районный суд по ходатайству следствия. Адвокат Сергея Рубакова Сергей Арзиани пояснил, что его подзащитный не возражал против домашнего ареста. «Я представил дополнительные документы, касающиеся характеристики личности и болезней моего подзащитного», — уточнил господин Арзиани. Суд учел его состояние здоровья и разрешил ему ежедневные прогулки с 19.00 до 21.00, во время которых подозреваемый не должен уходить более чем на два километра от дома и имеет возможность посещения магазинов, рынков и аптек, пишет "Коммерсантъ".

Сергей Рубаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области 2 июня 2017 года с поличным при получении 2,5 млн руб. «в рамках оперативного эксперимента». Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, деньги он получил от директора ГКУ СО «Управление капитального строительства» (бывшего руководителя ГУП СО «Стройконтроль») Реналя Мязитова «за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО „Стройконтроль“ при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения». По данным пресс-службы областного СУ СК, это произошло в ресторане «Паровоз» примерно в 12.35. Сергею Рубакову была передана взятка, состоящая из 1,1 млн руб. и муляжа денежных средств общим номиналом 1,4 млн руб.

На следующий день, 3 июня 2017 года, по данному факту СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Рубакова по признакам преступления, преду­смотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. По версии следствия, в мае 2017 года Сергей Рубаков предложил Реналю Мязитову свое посредничество при передаче взятки «неустановленным должностным лицам правоохранительных органов».

При допросе в качестве подозреваемого Сергей Рубаков дал признательные показания. «По месту его работы и по месту регистрации проведены обыски», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По информации „Ъ“, обвинение ему планируется предъявить в ближайшее время. После заседания суда господин Рубаков заявил представителям СМИ, что ничего не отрицает. «Оказался в ненужное время в ненужном месте. И как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей у людей нет, которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Это в отношении товарища Мязитова говорю. Только его рук дело — больше ничьих. С этих денег мне ни копейки не должно было достаться», — сказал господин Рубаков.

Выяснить подробности об уголовном деле, по которому якобы не хотел быть привлечен к уголовной ответственности Реналь Мязитов, не удалось — в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области на запрос „Ъ“ вчера не ответили. Ранее ГУП СО «Стройконтроль» фигурировало в уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» после проведенной летом 2015 года проверки деятельности учреждения. Правда, как сообщали „Ъ“ источники, подозреваемым по нему проходил возглавлявший предприятие с апреля 2014 года (по данным «Спарк-Интерфакс». — „Ъ“) Андрей Голубцов. Реналь Мязитов являлся гендиректором «Стройконтроля» с ноября 2012 года по апрель 2013 года. В настоящее время он является исполнительным директором Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Связаться с Реналем Мязитовым вчера не удалось, в пресс-службе СОФЖИ сказали, что ситуацию не комментируют.

Сергей Рубаков пришел в администрацию Самары в 2007 году на должность руководителя департамента городского хозяйства и экологии. В 2008 году господин Рубаков ушел в областное министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. В 2010 году Сергей Рубаков вернулся в администрацию города — уже на должность руководителя департамента строительства и архитектуры.

В администрации Самары вчера сообщили, что пока вопрос о том, кто будет исполнять обязанности господина Рубакова, еще не решен. С должности он также не снят.

Бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников в беседе с „Ъ“ заметил, что во время своей деятельности на посту руководителя департамента Сергей Рубаков «собрал все нити управления градостроительными процессами в свои руки». «И, собственно, только на его уровне была доступна вся информация о происходящих в городе процессах по распределению земли, по выдаче разрешений на строительство. Особенно четко это видно на работе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В динамике отследить и понять, что происходит с развитием города, сменой зонирования, стало невозможно», — рассказывает Виталий Стадников, добавляя, что в годы работы Сергея Рубакова существенно менялось и градостроительное законодательство. Правда, как напомнил господин Стадников, Правила застройки и землепользования за эти годы разрабатывались дважды, но так и не были приняты. «Я полагаю, это связано с тем, что сформировалась система ручного принятия решений, которую боялись порушить», — подытожил Виталий Стадников.
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