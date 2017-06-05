Сегодня Самарский районный суд примет решение об избрании Сергею Рубакову меры пресечения

784

Как сообщалось ранее, 2 июня 2017 года в рамках оперативного эксперимента сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержан с поличным при получении денежных средств в размере 2,5 млн рублей руководитель департамента градостроительства администрации г.о. Самара Сергей Рубаков, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.Денежные средства были получены от директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Мязитова Р.Ш. за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения.3 июня по данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области в отношении Рубакова С.В. возбуждено уголовное дело.Сегодня, 5 июня Самарский районный суд примет решение об избрании Рубакову С.В. меры пресечения.