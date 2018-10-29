Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого

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В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что 48-летний местный житель получил травмы в ходе совершенного в отношении него преступления.Нападение на самарца было совершено возле дома, расположенного на ул. Магистральной. По словам заявителя, противоправное деяние совершил его новый знакомый.Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший познакомился на остановке общественного транспорта с одним из прохожих. Мужчины решили отметить это событие совместным распитием спиртного. После покупки алкоголя в ближайшем магазине приятели выпили его, а затем стали ссориться. В результате дальнейшей драки один из ее участников получил серьезную травму. Оппонент же пострадавшего, воспользовавшись состоянием своего недавнего приятеля, забрал у него сотовый телефон и банковскую карту, после чего скрылся.В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - жителя областного центра 1975 года рождения, ранее судимого за совершение имущественных преступлений. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что после инцидента разыскиваемый покинул пределы г. Самары. Задержали его на территории региона.В ходе допроса предполагаемый злоумышленник признался, что во время общения его нетрезвый приятель обмолвился о том, что на банковской карте у него находится приличная сумма денег. Во время оплаты покупки алкоголя, которая происходила по безналичному расчету, подозреваемый видел, какой пин-код мужчина вводил. В результате у него возникла мысль отобрать карту и с помощью пароля получить доступ к деньгам своего оппонента. Получив желаемое, предполагаемый злоумышленник решил зайти в магазин и купить алкоголь, оплатив его картой своей жертвы. Но, как впоследствии оказалось, память на цифры подвела злоумышленника: он забыл пин-код и ни с чем ушел из торговой точки.О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com