Я нашел ошибку
Главные новости: 
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства.
Сергей Никитин назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области
Школьники покажут несколько поучительных историй о зависимостях, распространенных в молодежной среде.
В Самаре состоится театральная постановка проекта «Жизнь не театр»
30 - 31 октября запланировано проведение бесплатного обучающего семинара на тему: «Искусство «бизнес-бизнес» продаж».
В Самаре пройдет серия бесплатных семинаров для предпринимателей
Были представлены четыре предварительных варианта фасада здания на Крымской площади.
В Самаре состоялось совещание секции градсовета по архитектурно-планировочному решению здания Шестого кассационного суда
В ходе которой жители региона смогут задать вопросы о постановке на кадастровый учет и регистрации земельных участков.
Для жителей региона состоится прямая линия о регистрации земельных участков
О фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
Губернатор пояснил, почему Московское шоссе опять будут ремонтировать
Зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Фёдора Лопухова, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Касьяна Голейзовского, Леонида Якобсона, Юрия Григоровича.
В Самарском театре оперы и балета Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест завершился гала-концертом
сегодня  Понедельник, 29 октября, 17:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого

29 октября 2018 13:43
101
Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого
Ранее пострадавший обмолвился о том, что на банковской карте у него находится приличная сумма денег.

В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что 48-летний местный житель получил травмы в ходе совершенного в отношении него преступления.
Нападение на самарца было совершено возле дома, расположенного на ул. Магистральной. По словам заявителя, противоправное деяние совершил его новый знакомый.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший познакомился на остановке общественного транспорта с одним из прохожих. Мужчины решили отметить это событие совместным распитием спиртного. После покупки алкоголя в ближайшем магазине приятели выпили его, а затем стали ссориться. В результате дальнейшей драки один из ее участников получил серьезную травму. Оппонент же пострадавшего, воспользовавшись состоянием своего недавнего приятеля, забрал у него сотовый телефон и банковскую карту, после чего скрылся.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - жителя областного центра 1975 года рождения, ранее судимого за совершение имущественных преступлений. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что после инцидента разыскиваемый покинул пределы г. Самары. Задержали его на территории региона.

В ходе допроса предполагаемый злоумышленник признался, что во время общения его нетрезвый приятель обмолвился о том, что на банковской карте у него находится приличная сумма денег. Во время оплаты покупки алкоголя, которая происходила по безналичному расчету, подозреваемый видел, какой пин-код мужчина вводил. В результате у него возникла мысль отобрать карту и с помощью пароля получить доступ к деньгам своего оппонента. Получив желаемое, предполагаемый злоумышленник решил зайти в магазин и купить алкоголь, оплатив его картой своей жертвы. Но, как впоследствии оказалось, память на цифры подвела злоумышленника: он забыл пин-код и ни с чем ушел из торговой точки.

О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 октября 2018  14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.  Закон
287
27 октября 2018  18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.
Ди⁠ректор строительной фирмы «Конмет-18» стал фигурантом дела о даче взятки
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.  Закон
311
27 октября 2018  18:03
Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений".  Закон
272
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
313
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
350
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
264
25 октября 2018  21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
254
Весь список
Происшествия
29 октября 2018  10:18
В Тольятти горела остаточная газовоздушная смесь на неэксплуатируемой АЗС . Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В Тольятти горела остаточная газовоздушная смесь на неэксплуатируемой АЗС
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
222
29 октября 2018  09:32
В Ставропольском районе мужчина ударил знакомого бутылкой по голове. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
В Ставропольском районе мужчина ударил знакомого бутылкой по голове
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Происшествия
122
29 октября 2018  09:28
В Самаре молодой человек украл шоколад на сумму 3000 рублей 20-летней самарец задержан.
В Самаре молодой человек украл шоколад на сумму 3000 рублей
20-летней самарец задержан. Происшествия
157
Весь список
Криминал
29 октября 2018  13:43
Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого
Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого
 Ранее пострадавший обмолвился о том, что на банковской карте у него находится приличная сумма денег. Криминал
100
29 октября 2018  13:21
В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн В итоге своего товара они не дождались.
В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн
В итоге своего товара они не дождались. Криминал
94
29 октября 2018  10:57
В Самаре задержали алкогольных воров Возбуждены уголовные дела.
В Самаре задержали алкогольных воров
Возбуждены уголовные дела. Криминал
177
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
407
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
554
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
525
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
578
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
532
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1040
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
852
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1234
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1286
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2404
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1808
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1981
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева состоится репетиция Парада Памяти
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные