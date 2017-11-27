Самарца задержали за получение посылки с сильнодействующими веществами

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Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Самары. Он в апреле 23 апреля 2017 года, заведомо зная, что сильнодействующие вещества запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, посредством сети «Интернет», договорился с неустановленным лицом, находящимся на территории Китайской Народной Республики, о незаконном приобретении за 60 000 рублей и перемещении через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ общей массой около 3 кг.Неустановленное лицо отправило международное почтовое отправление с сильнодействующими веществами.Получатель был задержан сотрудниками Самарской таможни при получении почтового отправления в сортировочном центре ФГУП «Почта России».По результатам изучения материалов уголовного дела принято решение об утверждении обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.