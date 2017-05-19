Самарца задержали за оправдание терроризма в соцсетях
19 мая 2017 09:33
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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по Самарской области в одной из социальных сетей выявили материалы, оправдывающие деятельность запрещенных террористических организаций. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный житель Самары 1991 года рождения.
В настоящее время в отношении мужчины Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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