Самарца задержали за оправдание терроризма в соцсетях

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по Самарской области в одной из социальных сетей выявили материалы, оправдывающие деятельность запрещенных террористических организаций. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный житель Самары 1991 года рождения.В настоящее время в отношении мужчины Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.