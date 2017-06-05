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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарца ограбила жительница Волжского района

5 июня 2017 11:14
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Самарца ограбила жительници Волжского района
Она воспользовалась потасовкой знакомых мужчин.

Как следует из материалов следствия, 24 мая самарец распивал спиртные напитки в компании своих приятелей, среди которых была и подозреваемая, 440летняя жительница области.  Застолье проходило в квартире дома, расположенного в Сиреневом переулке города Самары. В ходе общения у потерпевшего и его друзей возникли разногласия, в итоге завязалась потасовка. Пока мужчины выясняли отношения, подозреваемая воспользовалась ситуацией и открыто похитила из кармана одежды своего собутыльника 1 600 рублей. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился за помощью в полицию.

В ходе установления личностей участников застолья оперативники выяснили, что предполагаемая злоумышленница проживает в Волжском районе Самарской области, ранее не судима и нигде не работает. Для уточнения местонахождения женщины сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре установили круг ее общения. Оперативники узнали адрес, где находится подозреваемая и задержали  ее.

В ходе общения с полицейскими предполагаемая злоумышленница призналась в ограблении приятеля и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды, сообщает облМВД.
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