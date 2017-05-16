Самарца будут судить за 17 краж из частных домов

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В Кинельском районе окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Самары 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении 17 краж личного имущества.В период с июля по ноябрь 2016 года злоумышленник совершил кражи из частных домов жителей Кинельского района, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 3 млн 600 000 рублей.С середины июля 2016 года в полицию стали поступать заявления от граждан о кражах ценных вещей, денег и золотых украшений. Все потерпевшие сообщали, что хищения были совершены в дневное время, пока они находились на работе. Осмтаривая места преступлений, сотрудники правоохранительных органов заместили, что все каржи были совершены с проникновением в жилище через окна, необорудованные системой безопасности. Сравнив "почерк" совершения преступлений, оперативники и следователи пришли к выводу, что кражи может совершать один и тот же человек. В ходе расследования уголовного дела, следователи установили, что злоумышленник проживает в городе Самара на съемной квартире. На место преступления он приезжает на электричке или такси. Все кражи совершает в период с 8.00 до 15.00, и вновь возвращается в Самару. . Добычей злоумышленника становились денежные средства, ювелирные изделия, техника. По версии следствия, похищенное обвиняемый сдавал в ломбарды или продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды.Предполагаемый преступник был задержан полицейскими с поличным после совершения очередной кражи. Подозреваемым в серии краж оказался уроженцем Кинель-Черкасского района Самарской области, злоупотребляющий наркотиками и имеющий тяжелое расстройство здоровья. По информации сотрудников органов внутренних дел, "криминальная биография" мужчины очень богата: с 1997 года он 12 раз был судим за кражи, грабеж, разбой и вымогательство. В апреле 2017 года злоумышленник был осужден Кинель-Черкасским районным судом за совершение 11 эпизодов аналогичных краж личного имущества из домов, принадлежащих жителям Кинель-Черкасского района, г.Отрадного, Богатовского и Кинельского района, на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Причиненный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.В настоящий время расследование уголовного дела завершено. Мужчине вменяется 17 эпизодов хищения чужого имущества из домов, расположенных в Кинельском районе. Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.