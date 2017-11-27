Самарской области полицейские ведут розыск пострадавших от действий мошенника
27 ноября 2017 09:27
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Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел данным, безработный житель города Кинеля 1986 года рождения причастен к ряду хищений денежных средств у пожилых граждан. В настоящий момент установлена причастность мужчины к совершению трех краж на территории Самары и Тольяти в 2016 году. Причиненный ущерб составляет около 50 тысяч рублей.
Действовал подозреваемый следующим образом. Подходил на улице к пожилому человеку и заводил с ним разговор о родственниках пенсионера, утверждая, что должен одному из его внуков 3 тысячи рублей, но при себе у него купюра номиналом в 5 тысяч. Злоумышленник предлагал пройти в квартиру к пожилому человеку за сдачей. Увидев, откуда пожилой человек доставал деньги, он предлагал купить дешевый мед или масло, просил принести банки, и, пока потерпевший их нес, совершал хищение денежных средств.
В настоящее время по факту краж возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике или пострадал от его действий, обращаться в полицию по телефонам: 8 (846) 338-57-15, 338-57-16 (Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области), 278-22-22, 278-22-23 ( ДЧ главка), либо по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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