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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарской области полицейские ведут розыск пострадавших от действий мошенника

27 ноября 2017 09:27
132
Самарской области полицейские ведут розыск пострадавших от действий мошенника Его жертвами становились пожилые люди.
Его жертвами становились пожилые люди.

Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел данным, безработный житель города Кинеля 1986 года рождения причастен к ряду хищений денежных средств у пожилых граждан. В настоящий момент установлена причастность мужчины к совершению трех краж на территории Самары и Тольяти в 2016 году. Причиненный  ущерб составляет около 50 тысяч рублей.

Действовал подозреваемый следующим образом. Подходил на улице к пожилому человеку и заводил с ним разговор о родственниках пенсионера, утверждая, что должен одному из его внуков 3 тысячи рублей, но при себе у него купюра номиналом в 5 тысяч. Злоумышленник предлагал пройти в квартиру к пожилому человеку за сдачей. Увидев, откуда пожилой человек доставал деньги, он предлагал купить дешевый мед или масло, просил принести банки, и, пока потерпевший их нес, совершал хищение денежных средств.

В настоящее время по факту краж возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике или пострадал от его действий, обращаться в полицию по телефонам: 8 (846) 338-57-15, 338-57-16 (Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области), 278-22-22, 278-22-23 ( ДЧ главка), либо по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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