Самарского следователя обвинили в получении крупной взятки
16 ноября 2017 12:43
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"Сегодня вышла в публичную плоскость информация о задержании следователя Самарского областного Следственного Управления Следственного Комитета РФ.
Он числится следователем по особо важным делам 3-го отдела по РОВД СУ СК РФ по Самарской области.
Как рассказал «Самарскому Обозрению» источник, знакомый с ситуацией, сотрудники ФСБ начали оперативную разработку следователя 2 ноября, а 9 ноября он был задержан с поличным.
Незаконное денежное вознаграждение в сумме 400 тыс. руб. предназначалось за некие действия в пользу фигурантов уголовного дела о страховом мошенничестве.
Информация о задержании следователя достаточно долго была непубличной, так как, по словам источника, обсуждался вариант увольнения следователя «задним» числом и привлечения его к ответственности не за взятку, а по статье 159 УК РФ (мошенничество). Поэтому на этап возбуждения уголовного дела областное СУ СК вышло только сейчас.
В самом ведомстве скандальную ситуацию не комментируют.
Предположительно сегодня будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. По информации "Самарского Обозрения", следователь уже сознался в получении взятки."
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