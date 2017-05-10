Самарского пенсионера убил тростью и монтировкой его сын

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В полицию Красноглинского района Самары, поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал об обнаружении трупа своего брата в квартире одного из домов, расположенных на улице Парижской коммуны.По указанному в обращении адресу прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре тела эксперты зафиксировали множественные кровоподтеки и ссадины.Устанавливая подробности жизни погибшего полицейские выяснили, что у 73-летнего мужчины были проблемы со здоровьем. Вместе с пенсионером в квартире проживал его сын 1968 года рождения. В общении с сотрудниками органов внутренних дел, он попытался заверить стражей правопорядка, что его отец в день преступления в силу состояния своего здоровья много раз падал. Однако дальнейшая проверка полученной информации опровергла слова 48-летнего мужчины.Оперативники установили, что сын хозяина квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на своего отца и начал его избивать. Как следует из собранных материалов, в качестве орудия преступления мужчина использовал трость, монтировку и нож. После произошедшего подозреваемый спрятал то, чем наносил удары отцу и попытался уничтожить улики, однако скрыть подробности инцидента ему не удалось. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.