Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей

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21 ноября в результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию коррупции Самарской таможни и сотрудниками отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по г. Самаре, был пресечен факт дачи взятки сотруднику таможни за невозбуждение дела об административном правонарушении.Гражданин Республики Узбекистан нарушил право пользования временно ввезенным автомобилем, и за бездействие должностного лица предложил взятку в размере 25 000 руб.Таможенник от взятки отказался и сообщил руководству таможни.Возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба самарской таможни.