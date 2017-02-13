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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарский банк атаковали хакеры

13 февраля 2017 11:44
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Целью атаки была дестабилизация работы банка.

Самарский банк "Солидарность", который 10 февраля был отключен от системы банковских электронных платежей Центробанка (БЭСП), подвергся хакерской атаке, пишет «Российская газета».

Информационная атака на банковскую компьютерную сеть в ЦБ РФ была произведена в ночь с 9 на 10 февраля, сообщает кредитная организация. "В качестве технической меры по предотвращению хищения средств из банка была произведена штатная регламентная процедура - отключение КБ "Солидарность" от БЭСП Банка России, целью которой служит локализация распространения вредоносного кода", - говорится в сообщении банка.

Целью атаки была дестабилизация работы банка путем вывода из строя операционных систем на серверах и локальных компьютерах.
Как сообщается, база данных и ядро автоматизированной банковской системы не пострадали. Персональные данные клиентов и их денежные средства в безопасности. Ведутся работы по восстановлению информационной банковской системы путем ее обновления.
Ранее днем, 10 февраля, Центробанк отключил самарский банк "Солидарность" от БЭСП. Как правило, регулятор отключает кредитные организации от системы перед отзывом лицензии. Из-за атак кибермошенников это случается гораздо реже.

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