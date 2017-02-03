Самарец жестоко избил мужчину на почве ревности

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В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Октябрьский район областного центра, поступило сообщение о госпитализации мужчины 1982 года рождения. Он был доставлен в больницу от подъезда дома на Московском шоссе, в котором проживает. Медики диагностировали у пострадавшего травмы головы, характер телесных повреждений свидетельствовал о том, что его избили.Стражи правопорядка пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 34-летний мужчина, живущий в том же доме, что и пострадавший.Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Тот рассказал, что избил знакомого руками и ногами во время ссоры на почве ревности. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.