Самарец украл золотое украшение у спящей знакомой

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Местная жительница 1974 года рождения, проснувшись утром, не обнаружила у себя на шее золотую цепочку. Самостоятельно отыскать пропажу ей не удалось. Тогда владелица украшения решила обратиться за помощью в полицию.Прибывшие по указанному адресу полицейские подробно опросили заявительницу и выяснили, что украшение исчезло после того, как у нее в гостях побывал знакомый. Женщина рассказала, что вместе с мужчиной распивала спиртные напитки. Застолье продолжалось в течение нескольких часов, после чего хозяйка квартиры уснула. А после пробуждения не обнаружила ни нового друга, ни цепочки.Полицейские установили, что к совершению кражи причастен 27-летний местный житель. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали его и доставили в дежурную часть.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.