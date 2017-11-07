Самарец украл в магазине спиртное и прямо там на бегу начал его пить

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В одной из торговых точек Промышленного района произошел инцидент, о котором персонал магазина и посетители сообщили в отдел полиции. По прибытию на адрес сотрудники полиции собрали информацию о произошедшем.В помещение магазина зашел мужчина и потребовал у продавца рюмку, наполненную алкоголем, «для поправки здоровья». Работница торговой точки отказала требовательному посетителю. Тот, в свою очередь, уличил момент, схватил с прилавка бутылку с пивом и побежал. При этом, по словам очевидцев, мужчина на бегу вскрыл свою добычу и начал пить украденное спиртное. Продавец побежала за посетителем, догнала его и попыталась отнять алкоголь. Кончился «забег» тем, что мужчину остановили прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.Установленную информацию о произошедшем подтвердил и сам подозреваемый. Он признался в содеянном. Похищенную бутылку позже сотрудники полиции изъяли.О грабеже возбудили уголовное дело, сообщает облМВД. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1976 года рождения, работает слесарем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.