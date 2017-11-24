Самарец украл металлоконструкции с участка в Кировском районе

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В Самаре местный житель подозревается в причастности к краже металлических конструкций с участка, расположенного на территории Кировского района. Преступление произошло 19 ноября в дневное время суток. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в тот же день. Как пояснил 62-летний владелец похищенного имущества, причиненный ему ущерб превысил 700 тысяч рублей.Личность предполагаемого похитителя металлических изделий сотрудники полиции установили в ходе проведенных оперативных мероприятий. Стражи правопорядка провели подворовой обход близлежащих домов, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего, проверили расположенные неподалеку пункты приема металлолома. В итоге оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления - 29-летнего ранее судимого за угон работника одной из самарских организаций. Мужчина в ходе общения с полицейскими не стал отрицать своей причастности и рассказал, что хотел продать похищенное и таким образом заработать денежные средства.О краже возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть похищенных металлоконструкций изъята, сообщает облМВД.