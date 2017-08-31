Самарец угрожал убить жену перочинным ножом

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Инцидент между супругами произошел по месту жительства – в квартире одного из домов, расположенных на улице Майской. Во время конфликта с женой, возникшего на бытовой почве, мужчина, держа в руке перочинный нож, пригрозил супруге убийством. Восприняв угрозу всерьез и испугавшись ее осуществления, 39-летняя женщина обратилась за помощью в полицию. Успокоился дебошир только после прибытия на место происшествия полицейских. Участковый уполномоченный полиции провел проверку полученной информации об инциденте. В результате факт высказывания угроз подтвердился. Предполагаемое орудие преступления – перочинный нож, с места происшествия был изъят.В отношении жителя Самары 1966 года рождения было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый – 51-летний мужчина, не имеет постоянного места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекался.